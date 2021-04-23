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Текст:   Марина Трубилина 
16:07 23.04.2021

И продление, и отмена льготной ипотеки вызовут рост платежа по кредиту

Средний платеж по ипотеке вырастет и в случае продления программы ипотеки с господдержкой, и в случае ее отмены. К таким выводам пришли аналитики Colliers.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

После появления программы ипотеки с господдержкой в апреле 2020 года финансовая нагрузка на покупателя снизилась, сообщает компания. Для сравнения аналитики взяли среднемесячный платеж по ипотеке для типовой квартиры комфорт-класса в Петербурге, площадь жилья 60 кв. м, первоначальный взнос по кредиту 20%, его срок - 20 лет.

Фото: iStock
Ипотеку с господдержкой чаще всего берут семьи без детей

По подсчетам Colliers, по сравнению со вторым кварталом 2019 года во втором квартале 2020 года среднемесячный платеж по кредиту для такой квартиры снизился на 16%. Позже выгода была нивелирована ростом цен: за год действия льготной ипотеки, во втором квартале 2021 года, ежемесячный платеж за ту же квартиру увеличился на четверть.

В случае продления программы и сохранения ставки на уровне 6,1%, среднемесячный платеж вырастет на треть к уровню второго квартала 2020 года. Однако, если льготную программу отменят, а ипотечная ставка вернется на уровень 7,5-8%, то средний платеж по кредиту вырастет еще больше - на 41% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, считают в компании.

Ощутимый рост платежа приведет к тому, что большинство покупателей в массовом сегменте будут вынуждены либо отложить покупку на неопределенный срок, либо выбирать квартиры меньшей площади.

"Мы ожидаем, что в случае прекращения льготной ипотеки спрос может снизиться примерно на 25-30% по сравнению со вторым полугодием 2020 года", - отметил гендиректор Colliers в Санкт-Петербурге Андрей Косарев. С учетом рекордных показателей 2020 года спрос фактически вернется к обычному уровню продаж предыдущих лет. В случае продления программы сокращение спроса во втором полугодии 2021 года может составить 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, считает эксперт.

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