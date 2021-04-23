И продление, и отмена льготной ипотеки вызовут рост платежа по кредиту

Средний платеж по ипотеке вырастет и в случае продления программы ипотеки с господдержкой, и в случае ее отмены. К таким выводам пришли аналитики Colliers.

После появления программы ипотеки с господдержкой в апреле 2020 года финансовая нагрузка на покупателя снизилась, сообщает компания. Для сравнения аналитики взяли среднемесячный платеж по ипотеке для типовой квартиры комфорт-класса в Петербурге, площадь жилья 60 кв. м, первоначальный взнос по кредиту 20%, его срок - 20 лет.

По подсчетам Colliers, по сравнению со вторым кварталом 2019 года во втором квартале 2020 года среднемесячный платеж по кредиту для такой квартиры снизился на 16%. Позже выгода была нивелирована ростом цен: за год действия льготной ипотеки, во втором квартале 2021 года, ежемесячный платеж за ту же квартиру увеличился на четверть.

В случае продления программы и сохранения ставки на уровне 6,1%, среднемесячный платеж вырастет на треть к уровню второго квартала 2020 года. Однако, если льготную программу отменят, а ипотечная ставка вернется на уровень 7,5-8%, то средний платеж по кредиту вырастет еще больше - на 41% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, считают в компании.

Ощутимый рост платежа приведет к тому, что большинство покупателей в массовом сегменте будут вынуждены либо отложить покупку на неопределенный срок, либо выбирать квартиры меньшей площади.

"Мы ожидаем, что в случае прекращения льготной ипотеки спрос может снизиться примерно на 25-30% по сравнению со вторым полугодием 2020 года", - отметил гендиректор Colliers в Санкт-Петербурге Андрей Косарев. С учетом рекордных показателей 2020 года спрос фактически вернется к обычному уровню продаж предыдущих лет. В случае продления программы сокращение спроса во втором полугодии 2021 года может составить 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, считает эксперт.