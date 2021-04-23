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Текст:   Марина Трубилина 
12:10 23.04.2021

Ипотеку с господдержкой чаще всего берут семьи без детей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ипотеку по программе с господдержкой чаще других оформляют бездетные супруги. Такие данные приводит сервис "Домклик" Сбербанка.

Фото: mos.ru
Минстрой: Цены на жилье выросли еще до запуска льготной ипотеки

За год действия программы банком выдано более 236 тысяч кредитов на 628,7 млрд рублей (всего в стране ипотеку с господдержкой оформили около 450 тысяч заемщиков). Более 56% заемщиков состоят в браке. При этом только у 8% есть дети, а 48% - семьи без детей. В целом дети есть лишь у 10% заемщиков по госпрограмме.

Льготная ипотека работает на перспективу, подчеркивает вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васёв. "Семьи, у которых нет детей, а скорее всего, и собственного жилья, покупают новую жилплощадь на будущее - хотят расшириться перед рождением детей", - отмечает он.

При этом для тех, у кого рождается второй и последующие дети, в банке есть другие льготные госпрограммы, где ставки еще ниже, добавил Васёв.

Наибольшим спросом пользуются квартиры площадью от 30 до 40 квадратных метров.

Средний размер кредита вырос с 2,068 млн рублей в апреле прошлого года до 3 млн сейчас. При этом 35,2% объёма всей выдачи приходится на квартиры стоимостью от трёх до пяти миллионов рублей. Чуть больше 26% - на квартиры, которые стоят от одного до трёх миллионов, 17,4% - на лоты по цене от пяти до семи млн рублей.

Больше всего кредитов с господдержкой в Сбербанке выдано в Москве - 18%. Также в тройку лидеров входят Санкт-Петербург - 10,8% и Краснодарский край - 3,9%.

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