Юристы попросили создавать видеоигры с историей Великой Отечественной войны

Российским разработчиком видеоигр необходимо создавать контент, который бы знакомил пользователей с достоверной историей Великой Отечественной войны. Инициатива прозвучала в ходе круглого стола "Уроки Великой Отечественной войны: сохранение исторической памяти и неотвратимость наказания за преступления против мира", организованного Ассоциацией юристов России и Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

"Необходимо создавать отечественный игровой контент с правильными историческими посылами. Здесь мы имеем положительный пример, это игра, разработанная российской компанией, изданная в России и Европе, "Ил-2 штурмовик". В ней игрок как раз проходит все важнейшие крупные военные компании Великой отечественной войны", - отметила доцент кафедры истории государства и права МГЮА Елена Глотова.

Она подчеркнула, что в современном мире видеоигры играют большую роль в формировании представлений о прошлом, однако в России этому вопросу пока еще уделяют недостаточное внимание.

Как рассказывает РАПСИ, зачастую видеоигры становятся частью общей политики, направленной на фальсификацию истории Второй мировой войны. В качестве примера доцент привела популярную компьютерную игру Call of duty.

"Миссия геймера в Сталинграде начинается с извещения о том, что оружие он должен получить, забрав его у погибшего товарища в ходе сражения. В начале миссии игрок наблюдает сцену расстрела заградотрядом отступающих бойцов Красной армии и при прохождении миссии игрок должен в обязательном порядке участвовать в убийстве политрука, который воплощает в себе хрестоматийный образ бесчеловечного комиссара... На наш взгляд, подобные игры должны проходить специальную историческую экспертизу и, в случае отрицательного заключения, их свободное распространение должно быть ограничено", - подчеркнула Глотова.

Она добавила, что, помимо индустрии видеоигр, фальсификаторы также используют в своих интересах телевидение, кинематограф, радио, средства массовой информации.

Ректор Университета имени О.Е. Кутафина, сопредседатель АЮР Виктор Блажеев обратил внимании, что для молодого поколения Великая Отечественная это в определенной степени история. "К сожалению, враги в этой ситуации не дремлют и предпринимают попытки переписать историю, негодяев называют героями - и это тоже страшная трагедия. Фактически, это попытка переписать всю послевоенную историю, поэтому мы должны помнить ту войну, которая не просто унесла жизни солдат, а унесла десятки миллионов людей. Мы должны это помнить, передавать из поколения в поколение, чтобы эти ужасы никогда больше не повторились в нашей истории", - сказал он.

Исполняющая обязанности исполнительного директора - руководителя Аппарата АЮР Елена Спиридонова подчеркнула значимую роль Ассоциации юристов России в сохранении памяти о геноциде.

"Сохранение памяти - гражданский и человеческий долг. До последнего времени не привлекалось внимание к тому, что большинство потерь были не военными. Все прошлые годы это умалчивалось. Настал час сказать о геноциде, чтобы об этом знали на мировой арене и в нашей стране. Ассоциация юристов России, безусловно, будет сотрудничать и дальше с проектом "Без срока давности", оказывать всестороннюю поддержку. Мы благодарны, что благодаря АЮРО в образовательный процесс внедряются мероприятия, нацеленные на сохранение памяти", - отметила Елена Спиридонова.

В АЮР напомнили, что тема Нюрнбергского процесса является важным направлением в деятельности Ассоциации юристов. "С целью сохранения исторической правды о Второй мировой войне в АЮР создана Комиссия по международному гуманитарному праву, военным преступлениям и преступлениям против человечности", рассказали в АЮР.