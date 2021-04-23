Кевина Спейси опять обвинили в секс-терроре

Дважды лауреата премии "Оскар", американского актера и певца Кевина Спейси вновь обвинили в половых домогательствах к коллегам.

Напомним: против "Кайзера" выдвигались многочисленные обвинения, но ни к чему внятному они не привели (пока) - кроме разве что краха карьеры этого выдающегося актера и бесславного закрытия "Карточного домика".

Более того - фигуранты по делам Спейси вдруг начали в какой-то момент массово умирать, и ажиотаж подзатих было… но теперь вот снова пытается поднять голову.

Как передает в подробнейшем материале THR, Спейси опять клеймят, что он вел себя на съемочном площадке "Домика" как "хищник", хватал за разные места двадцатилетнего ассистента продюсера на первом сезоне шоу, преследовал молодых актеров и всякое такое. А одного "подающего надежды" юношу, явившегося на кастинг, усиленно пытался увлечь к себе в нумера. Но бедняга уперся. За что Кевин его якобы грязно облапал.

Словом, атмосфера была крайне токсична - ужас просто. Невозможно было нормально работать, передали изданию источники, наблюдавшие за безобразиями.

Студия Media Rights Capital подала в отношении артиста иск, требуя компенсации в десятки миллионов долларов. На что сторона Спейси не растерялась и вчинила компании ответный иск, утверждая, что это MRC осталась Кевину должна массу денег, не выплатив часть гонораров после того, как разразился скандал. А что до "хищничества" Спейси - то оно "преувеличено".

Как бы там ни было, юристы Кевина в настоящее время ведут борьбу "по трем фронтам" - окончательные решения по ряду моментов еще не приняты. И в любом случае "возможность возвращения Спейси в Голливуд, похоже, исключена", - подытоживает автор статьи.