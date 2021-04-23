Кипр вводит жесткий карантин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

Власти Кипра приняли решение ужесточить карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

"Рост число случаев инфицирования в сочетании с давлением на систему здравоохранения из-за большого количества госпитализированных не может оставить нас равнодушными и требует сложных решений и радикальных мер, чтобы остановить распространение вируса в обществе", - заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну. В связи с этим в стране вводятся самые жесткие ограничения за весь период пандемии.

Согласно постановлению правительства, с 26 апреля по 9 мая в стране будет действовать комендантский час (21:00 до 5:00), на улицу можно будет выходить раз в сутки после получения специального разрешения (через смс), вводится запрет на собрания, закрываются бары и рестораны, магазины (за исключением продуктовых). Приостанавливается деятельность театров, кинотеатров, спортивных залов, не будут работать парикмахерские и салоны красоты. Компании будут обязаны отправить на удаленку не менее 80 процентов сотрудников.

Церковные службы будут проводиться без прихожан, за исключением пасхального богослужения с 1 мая на 2 мая.

Согласно последним данным, на Кипре с начала пандемии зарегистрировано около 60 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, в последние дни прирост заболевших составляет около 1 тысячи человек в сутки.