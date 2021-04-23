В связи с последствиями пандемии COVID-19 китайские компании, по словам бизнесменов и экспертов, все больше цифровизируются и осваивают новые способы ведения бизнеса, основанные на новейших технологиях - искусственном интеллекте, облачных вычислениях и больших данных.

После вызванных пандемией серьезных сбоев все больше компаний ищут новый образ мышления для лучшего будущего в цифровую эпоху, сообщается в отчете, выпущенном консалтинговой компанией Accenture. "В ответ на пандемию компании по всему миру быстро ввели цифровые преобразования, ускорив переход в будущее", - говорится в отчете.

В первом квартале 2020 года расходы на облачные технологии увеличились почти втрое по сравнению с предыдущим годом, а к ноябрю 70 процентов компаний, использующих облачные сервисы, планировали увеличить инвестиции в технологии из-за проблем, вызванных пандемией. Согласно отчету, 86 процентов руководителей считают, что их компании должны учить сотрудников мыслить как технические специалисты, чтобы они могли самостоятельно использовать и адаптировать технологические решения, не имея при этом особых технологических навыков, и что компании должны сосредоточить усилия по цифровой трансформации именно на сотрудниках.

"Проводя цифровые преобразования, компании должны преобразовывать также бизнес-модели, людей и операции. Используя передовые решения в области цифровых технологий, компании смогут лучше анализировать данные, что позволит им создавать инновации, лучше понимать рынок, повышать производительность и эффективность и сокращать расходы", - говорит главный партнер шанхайского филиала кадровой компании Heidrick & Struggles Линда Чжан. Она выяснила, что в условиях пандемии спрос на ИТ-специалистов и экспертов по работе с данными растет, поскольку все больше компаний начали создавать собственные команды таких специалистов и центры обработки данных.

"Пандемия коронавируса способствует возникновению новых видов производства, потребления и операционных моделей. Люди все больше и больше осознают, что такие новые технологии, как интернет и облачные сервисы, могут улучшить общие условия ведения бизнеса и работы. Я думаю, что в будущем компании будут продолжать инвестировать в ИТ и цифровизацию", - говорит Чжан.

И добавляет, что разрыв между спросом на высококлассных специалистов и предложением в цифровой сфере означает, что компаниям необходимо лучше понять, какие качества и навыки сегодня наиболее востребованы, и затем предпринимать соответствующие шаги.

За последние годы Китай добился значительного прогресса в развитии цифровой экономики

"Лучшие специалисты в области цифровых технологий должны прекрасно понимать рынок и мыслить на перспективу. Они должны быть открыты к изменениям, уметь решать проблемы координирования и хорошо вести работу со всеми партнерами. Более того, они должны очень внимательно относиться к данным, уметь их анализировать и принимать решения. В будущем от большинства китайских руководителей компаний будут требовать, чтобы они умели обращаться с данными", - считает Чжан.

За последние годы Китай добился значительного прогресса в стимулировании развития цифровой экономики. В Белой книге, опубликованной Китайской академией информационных и коммуникационных технологий, говорится, что с развитием интернета, искусственного интеллекта, больших данных, облачных вычислений и других новых технологий цифровая экономика постепенно становится неотъемлемой движущей силой экономического роста.

В 2019 году добавленная стоимость цифровой экономики Китая достигла 35,8 триллиона юаней (5,46 триллиона долларов), что составляет почти 40 процентов ВВП страны, говорится в Белой книге. Согласно 14-му пятилетнему плану национального экономического и социального развития и долгосрочным целям на период до 2035 года, страна обязалась и дальше ускорять цифровизацию, чтобы у цифровой экономики появились новые сильные стороны, а также развивать цифровую промышленность, преобразовывать традиционные отрасли с помощью цифровых технологий и реализовывать инициативу "Цифровой Китай".

Посетители осматривают беспилотные фургоны доставки на выставке в Пекине. Фото: Жэнь Чао / Синьхуа

Согласно плану, к 2025 году добавленная стоимость основных отраслей Китая в цифровой экономике будет составлять 10 процентов от общего ВВП по сравнению с 7,8 процента в прошлом году.

В прошлом месяце на открытии четвертой сессии 13-го Всекитайского собрания народных представителей премьер-министр Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства, сказал, что в этом году (первом году текущего пятилетнего плана) Китай продолжит использовать модель "интернет плюс", чтобы содействовать комплексному развитию онлайн- и офлайн-бизнеса в большем количестве областей и созданию новых форм и моделей бизнеса. В докладе также говорилось, что еще больше усилий будет направлено на дальнейшее развитие промышленного интернета, при этом будет ускорено развитие сетей 5G и 1000M оптоволоконных сетей, а для их применения будет доступно больше настроек.

Основатель и председатель компании 360 Security Group Чжоу Хунъи говорит, что цифровая экономика стала важной движущей силой для высококачественного и инновационного развития. "В будущей цифровизации Китая я вижу огромный потенциал. В ближайшие 5-10 лет всем компаниям, возможно, придется стать цифровыми, иначе они постепенно могут прекратить свое существование".

Глава компании Nutanix в Китае Лили Ма говорит, что в растущем спросе на цифровые преобразования и новую инфраструктуру в Китае компания увидела возможности для бизнеса. "Китай пообещал приложить новые усилия, чтобы ускорить завершение новых инфраструктурных проектов, включая информационные сети следующего поколения и расширенные приложения 5G, которые откроют нам новые возможности роста на местном рынке", - отмечает Ма.

В отчете американской технологической компании Nutanix говорится, что в связи с пандемией COVID-19 китайские компании наращивают темпы цифровизации и переводят ИТ-системы в облачные сервисы. Согласно отчету, 62 процента китайских респондентов заявили, что из-за пандемии увеличили свои инвестиции в гибридные облака, в то время как в мире этот показатель равен 46 процентам.

По сравнению с 55 процентами в 2019 году в прошлом году только 11 процентов китайских респондентов сообщили об использовании исключительно традиционных центров обработки данных без облачных вычислений. Почти 90 процентов респондентов считают, что интеграция общедоступных и частных облачных центров обработки данных - идеальное решение для их компаний.