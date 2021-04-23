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23.04.2021 13:32
Рубрика: Общество

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX стартовал к Международной космической станции.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

На борту экипаж из четырех человек: астронавты НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
"Роскосмос" запланировал вывод на орбиту новой российской станции к 2030 году

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был произведен в 12:49 по московскому времени. Примерно через 9 минут после запуска первая ступень ракеты была в автоматическом режиме посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Через 12 минут после старта корабль вывели на околоземную орбиту.

Запуск состоялся на день позже запланированного из-за плохой погоды. Стыковка Crew Dragon с МКС намечена в субботу на 12:10 мск. "Пополнению" МКС предстоит провести на орбите около шести месяцев.

Сейчас на борту станции находятся семь членов экипажа - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Стартовавший сегодня корабль ранее был задействован при первом пилотируемом полете Crew Dragon. Напомним: в мае прошлого года он доставил на борт МКС астронавтов НАСА Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена. Они присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые полеты. Тогда впервые за последние почти десять лет США отправили своих астронавтов из своего космопорта, на своем корабле. И впервые в мировой космонавтике люди полетели в космос на борту аппарата, который создан частной компанией. Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. стали первыми за долгое время, кто при возвращении приводнился в океан.

Первая ступень стартовавшей сегодня ракеты- носителя ранее была использована при запуске Crew Dragon в ноябре прошлого года, когда на МКС были доставлены Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути, - сообщает ТАСС.

Общество Космос

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