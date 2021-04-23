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23.04.2021 20:52
Рубрика: Власть

Косачев: Цель высылки российских дипломатов - доказать верность Вашингтону

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
Серийные высылки российских дипломатов из отдельно взятых стран НАТО несут, исходя из необоснованности и бессмысленности соответствующих решений, единственную смысловую нагрузку. А именно - подтверждение сателитства по отношению к США.

Каждая страна, которая такое сателитство решает подтвердить, должна осознавать, что она принимает не решение сократить представительство России на своей территории на 1-2-3-5... человек. Она принимает решение сократить на взаимной основе дипломатическое представительство двух стран друг у друга ровно на то же число. Определенное, подчеркну, страной-инициатором (а в вызывающих случаях - и того пуще). И испортить на этом отношения с Россией, изуродовать их радикально.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Политика, не совместимая ни с арифметикой, ни с политической логикой, ни со здравым смыслом.

А в остальном - да, все основания исповедовать принцип равенства, столь любимый и желанный еще со времен Великой французской революции всеми европейцами. Мы, россияне, тоже европейцы.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.

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