Краснов: Инженерные коммуникации и сети в России изношены на 60%

Проведенные прокурорами в 2020 году проверки показали, что коммунальные сети нередко используются концессионерами исключительно в целях наживы, без финансирования их содержания, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом Совету Федерации.

По его словам, это приводит как к износу коммуникаций, который составляет по стране около 60%, так и росту тарифов на услуги для населения. Как считает Краснов, решению многих проблем сферы ЖКХ могло бы помочь формирование стабильной, цивилизованной практики вовлечения государственного и муниципального имущества в концессионный оборот.

"Закономерным итогом заключения подобных соглашений должна стать скорейшая модернизация и замена устаревшей инфраструктуры и оборудования в данной области, повышение качества жизни людей", - отметил глава надзорного ведомства. Он также рассказал, что в связи с этим Генпрокуратура предложила определить централизованного оператора в сфере ЖКХ, который бы сформировал единую информационную систему с предоставлением доступа к ней органам прокуратуры. При этом Краснов предложил включить в эту систему данные как об объектах, подлежащих передаче в концессию, так и о ходе ее реализации.