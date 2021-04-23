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Рубрика: Происшествия

Краснов: Инженерные коммуникации и сети в России изношены на 60%

Текст: Иван Егоров
Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры
Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры

Проведенные прокурорами в 2020 году проверки показали, что коммунальные сети нередко используются концессионерами исключительно в целях наживы, без финансирования их содержания, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом Совету Федерации.

Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры
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По его словам, это приводит как к износу коммуникаций, который составляет по стране около 60%, так и росту тарифов на услуги для населения. Как считает Краснов, решению многих проблем сферы ЖКХ могло бы помочь формирование стабильной, цивилизованной практики вовлечения государственного и муниципального имущества в концессионный оборот.

"Закономерным итогом заключения подобных соглашений должна стать скорейшая модернизация и замена устаревшей инфраструктуры и оборудования в данной области, повышение качества жизни людей", - отметил глава надзорного ведомства. Он также рассказал, что в связи с этим Генпрокуратура предложила определить централизованного оператора в сфере ЖКХ, который бы сформировал единую информационную систему с предоставлением доступа к ней органам прокуратуры. При этом Краснов предложил включить в эту систему данные как об объектах, подлежащих передаче в концессию, так и о ходе ее реализации.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика ЖКХ Правительство Генпрокуратура Законодательная власть Совет Федерации

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