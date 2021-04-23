Краснов: Против чиновников поданы иски на 79 млрд рублей из-за доходов

В суды поданы 53 иска о взыскании с недобросовестных чиновников неподтвержденных доходов на сумму свыше 79 млрд рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее. Об этом во время доклада Совету Федерации сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, к настоящему времени большая часть требований судами удовлетворена - это 38 исков на сумму в 74 млрд рублей.

Также, по данным Краснова, возросло и число выявленных прокурорами случаев неурегулированного конфликта интересов - с 3,6 до 4,2 тысячи. Треть из них - в деятельности лиц, замещающих должности федеральной государственной службы - 1244. Как отметил глава надзорного ведомства, особенно остро эти вопросы проявляются в сфере закупок для государственных нужд, где прокуроры устанавливают факты участия в заседаниях конкурсных комиссий лиц, имеющих прямую личную заинтересованность в итоговом решении.

В целом в прошлом году было зарегистрировано свыше 30 тысяч коррупционных преступлений. При этом в сфере противодействия коррупции за год прокурорами вскрыто более 245 тысяч нарушений законодательства. Почти 2 тысячи из них установлено как раз при проведении проверок соответствия расходов лиц, замещающих государственные и иные должности.