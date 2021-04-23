Краснов: В 2020 году совершено 2,3 тысячи террористических преступлений

В России количество преступлений террористического характера выросло в 2020 году на треть, с 1806 до 2342, сообщил в докладе Совету Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

В условиях такой напряженной обстановки на первый план в работе Генпрокуратуры выходит надзор за состоянием антитеррористической защищенности важных государственных и социальных объектов, а также противодействие распространению в СМИ негативной информации, содержащей призывы к насилию, отметил он.

Также, по его словам, в последние годы интернет становится основным источником распространения экстремистской идеологии. С его использованием совершается подавляющее большинство призывов к такой враждебной деятельности и каждое второе преступление экстремистской направленности. Их число в прошлом году возросло почти вдвое, с 585 до 833.