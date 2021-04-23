Краснов: В России признана нежелательной 31 иностранная организация

Генеральная прокуратура в 2020 году признала нежелательными 12 иностранных и международных неправительственных организаций и заблокировала их интернет-ресурсы. Об этом генпрокурор Игорь Краснов заявил во время ежегодного доклада Совету Федерации.

Всего, по его словам, на сегодняшний день таких организаций уже 31.

"По нашим требованиям запрещена деятельность 1 террористической и 7 экстремистских организаций. Заблокирован доступ к 10 тысячам сайтов, распространяющих призывы к экстремизму, терроризму и массовым беспорядкам, с 52 тысяч ресурсов удалена противоправная информация", - отметил глава надзорного ведомства.