Президенты России и Египта договорились полностью восстановить авиасообщение

Президенты России и Египта договорились восстановить в полном объеме авиаперелеты между двумя странами. В частности, речь о таких популярных курортах, как Хургада и Шарм-эш-Шейх. Также Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси обсудили поставки российских вакцин от коронавируса и их производство в Египте.

"С учетом завершившейся совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах достигнута принципиальная договоренность о восстановлении полноформатного авиасообщения между Россией и Египтом", - сообщили в пресс-службе Кремля. Практические параметры возобновления рейсов из России в города Хургада и Шарм-эш-Шейх отработают компетентные службы.

Лидеры также рассмотрели ход реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, вопросы противодействия коронавирусу, включая поставки российских вакцин и локализацию их производства в Египте.

Кроме того, президенты обменялись мнениями о предпринимаемых усилиях по содействию урегулированию в Ливии.