Куба обновила антирекорд по числу заболевших и умерших от COVID-19

На Кубе зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев заболевания COVID-19, а также самое большое с начала пандемии число умерших за один день. Об этом сообщает местный минздрав.

"За минувшие сутки было проведено 21830 тестов на выявление коронавирусной инфекции, 1207 оказались положительными", - говорится в заявлении кубинского министерства. При этом 563 случая оказались бессимптомными, а 12 человек скончались. Полностью вылечились за сутки 1016 человек.

На первом месте по заболеваемости ожидаемо оказывается самый густонаселенный город Острова Свободы - Гавана (681 новый случай), а вот второе место занимает провинция Матансас (105 случаев), где расположен открывшийся для россиян после долгого перерыва курорт Варадеро.

Таким образом, Куба обновила антирекорд по приросту числа новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 97967 заболевших, 559 человек скончались.