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23.04.2021 09:13
Рубрика: Спорт

Кузнецов принес победу "Вашингтону, Овечкин получил травму

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон" в серии буллитов переиграл "Нью-Йорк Айлендерс" - 1:0. Решающий буллит реализовал российский нападающий Евгений Кузнецов. В третьем периоде травму получил Александр Овечкин.
Фото: AP Photo/Kathy Willens Фото: AP Photo/Kathy Willens
Фото: AP Photo/Kathy Willens

Матч прошел в упорной борьбе, и основное время и овертайм завершились с весьма редким для хоккея счетом 0:0. А в серии буллитов "Вашингтон" оказался сильнее.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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‌Незадолго до конца третьего периода повреждение получил Александр Овечкин. Пока подробности травмы не сообщаются.

Ворота обеих команд защищали российские вратари, оформившие матчи на ноль. На счету голкипера "столичных" Ильи Самсонова 26 отраженных бросков, а "островитянин" Семен Варламов спас свою команду 28 раз. Для него этот матч стал пятым без пропущенных шайб в сезоне.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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