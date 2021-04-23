Кузнецов принес победу "Вашингтону, Овечкин получил травму

"Вашингтон" в серии буллитов переиграл "Нью-Йорк Айлендерс" - 1:0. Решающий буллит реализовал российский нападающий Евгений Кузнецов. В третьем периоде травму получил Александр Овечкин.

Матч прошел в упорной борьбе, и основное время и овертайм завершились с весьма редким для хоккея счетом 0:0. А в серии буллитов "Вашингтон" оказался сильнее.

‌Незадолго до конца третьего периода повреждение получил Александр Овечкин. Пока подробности травмы не сообщаются.

Ворота обеих команд защищали российские вратари, оформившие матчи на ноль. На счету голкипера "столичных" Ильи Самсонова 26 отраженных бросков, а "островитянин" Семен Варламов спас свою команду 28 раз. Для него этот матч стал пятым без пропущенных шайб в сезоне.