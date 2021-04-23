Лазарева суббота и слезы Христа: как это видели великие художники

24 апреля православие отмечает Лазареву субботу - необычный праздник, когда Церковь вспоминает, как плакал Иисус Христос. "Рыдаеше, Иисусе", - говорится на церковнославянском в одном богослужебном тексте. То есть Всесильный Богочеловек, над которым не властна смерть, плакал. Победивший смерть и для нас, людей, Он плакал. Но что может заставить Бога плакать? Почему день, когда в храмах вспоминают слезы Христа, - праздник? Кто такой Лазарь, чье имя дало название Лазаревой субботе? И почему история воскрешения Лазаря - любимейших сюжет великих художников: от Рембрандта до Ван Гога.

Говоря о чуде воскрешения Лазаря, которому посвящен праздник, обычно уточняют: воскрешение "четырехдневного Лазаря", что означает - Лазаря, умершего четыре дня назад, и, как честно конкретизирует Евангелие, "уже смердящего". То есть речь идет о воскрешении мертвого - именно воскрешении, а не воскресении, в чем тут разница, поговорим позже.

Итак, кем был Лазарь, которому на четвертый день после его смерти Иисус Христос вернул жизнь, обычную жизнь в его же физическом теле? Замечу в скобках, что согласно церковному преданию, Лазарь по воскрешению прожил еще 30 лет, а потом, как и все люди, умер - в сане епископа Китиона, ныне о. Кипр. Ну а на момент смерти Лазарь был почитаемым иудеем из Вифании, селения километрах в трех от Иерусалима. А еще другом Христа - Иисус неоднократно гостил в доме Лазаря, знал его сестер - Марфу и Марию.

"Исцеление Христом слепых", бумага, акварель, графитный карандаш. К.Е. Маковский, 1860 г.

Когда Лазарь заболел, его сестры Марфа и Мария, зная, что Иисус исцеляет, с надеждой послали к Нему сказать: "Господи! Тот, кого Ты любишь, болен!" Услышав это, Иисус отвечает словами, которые сначала не были поняты: "Болезнь эта не к смерти, но к славе Божьей" и, к удивлению учеников, остается еще "на два дня в том месте, где находился".

Но почему Иисус медлит, когда дело касается смертельной болезни его друга? Любимого друга! Такой же вопрос задавали себе и все свидетели этой истории две тысячи лет назад. Ответ прост. Промедление Богочеловека Святые Отцы объясняют желанием воскресить настоящего мертвеца, четверодневного и смердящего. "Для того медлит Иисус, чтобы скончался Лазарь и был погребен, чтобы потом никто не мог сказать, что Он воскресил его тогда, как тот еще не умер, что то был только глубокий сон, или лишение чувств, но не смерть", - комментирует этот момент святитель Иоанн Златоуст.

"Мария, сестра Лазаря, встречает Иисуса Христа, идущего к ним в дом", эскиз неосуществленной картины. Н.Н. Ге, 1864 г.

И вот, через несколько дней, Иисус с учениками, наконец, приходит в Вифанию, где уже даже произошло погребение Лазаря.

"Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой", - восклицает Марфа, увидев Иисуса. "Воскреснет брат твой", - отвечает Иисус. Евангелист Иоанн, рассказывая о воскрешении Лазаря, не скрывает сомнений, охвативших Марфу и всех пришедших оплакивать Лазаря. Как верующие иудеи они знают: когда-нибудь Лазарь воскреснет из мертвых, но сейчас-то в нем жизни нет, один тлен! "Прошло уже четыре дня после смерти! Ты пришел поздно!" - этот упрек к Христу хоть и не высказан, но он слышен!

И тут Иисус опять произносит слова, не совсем понятные убитым горем людям, слова, имеющие глубочайший смысл: "Я - воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Верите ли в это?" Стоит ли говорить, что это обращение не только к горюющим Марфе и Марии, но и ко всем нам?

А дальше происходит то, с чего мы начали наш разговор о празднике Лазарева суббота. "Иисус, когда увидел ее (Марию) плачущую и пришедших с нею плачущих иудеев, Сам восскорбел духом и пришел в волнение, и сказал: "Где вы положили его?" Говорят Ему: "Господи! Иди и посмотри". Прослезился Иисус. Говорили тогда иудеи: "Смотри, как Он любил его". А некоторые из них сказали: "Не мог ли Он, открывший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?""

Почему плакал Иисус, зная, что Лазарь будет воскрешен? Зная, что смерть Ему подвластна, почему Бог плачет над умершим? А почему плачем мы? Когда мы плачем? Когда сострадаем другому! Бог плачет, потому что Он сострадает Своему другу Лазарю! Этот момент Евангелия не менее важен, чем сам факт воскрешения! Ведь он объясняет, почему Бог Иисус Христос потом Сам принял крестные страдания и смерть. Он сделал это из сострадания к нам, людям. Из любви.

Но ототрем слезы. Если мы будем точны, то увидим: в Евангелии сказано не о рыдающем Христе, и даже не о плачущем, там сказано: "Прослезился Иисус". И это важно. Святитель Василий Великий объясняет: Христос "заключил необходимые страстные движения в некоторую меру и пределы, предотвращая несострадательность, потому что это зверонравно, и не дозволяя предаваться скорби и проливать много слез, потому что это малодушно".

"Иисус же, снова возмущаясь в Себе, приходит к гробнице, - читаем дальше евангельский текст. - Это была пещера, и камень закрывал ее. Иисус говорит: "Возьмите камень". Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: "Господи! Уже смердит; ибо четырехдневный уже". Иисус говорит ей: "Не сказал ли Я тебе, что, если уверуешь, увидишь славу Божию?" Тогда взяли камень, Иисус же поднял глаза ввысь и сказал: "Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал это ради народа, стоящего кругом, чтобы поверили, что Ты послал Меня".

"Воскрешение Лазаря". Рембрандт Харменс ван Рейн, ок. 1630 г.

Сказав это, Он воззвал громким голосом: "Лазарь, выходи!"

И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: "Развяжите его, пусть идет". Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него".

Вот этот властный призыв Христа: "Лазарь, выходи!", звучащий сегодня в храмах, обращен не только к Лазарю. Лазарь, четырехдневный обитатель мрачной страны мертвых, - образ души, погребенной под спудом грехов, души, по выражению одного святого, "от наших грехов смердящей".

"Иисус воскрешает Лазаря". Уильям Брасси Хоул, конец XIX в.

Этот призыв, услышанный даже и в царстве мертвых, не должен стать для нас, еще живых, просто словами. "Лазарь, выходи!", - летит сквозь тысячелетия к нам, сегодня. "Лазарь, выходи!", и пуст склеп - темница нашей смерти. И валяются бессильными тряпками погребальные пелены - узы нашего греха. "Развяжите его, пусть идет…"

"Воскрешение Лазаря", фреска. Джотто ди Бондоне, 1304 - 1306 гг.

Но я обещала объяснить, в чем разница между воскрешением и воскресением из мертвых. Воскрешение Лазаря - это возвращение умершего, который "уже смердил", к жизни земной. А Воскресение мертвых, именно об этом вспоминала Марфа, - это восстановление физических тел людей в новом состоянии. Христианство учит, что произойти все должно при втором пришествии Иисуса Христа. По словам апостола Павла, воскресение мертвых произойдет "вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся во мгновенье ока". Залогом этого грядущего воскресения мертвых является Воскресение Христа в Пасху. Своим крестным подвигом и смертью, а затем воскресением, Иисус Христос преобразил человеческое естество и открыл путь воскресения нам, людям. Иисус Христос победил смерть, и вот, как напоминание нам о том, что смерть не властна над Богочеловеком, что Он сильнее смерти, Церковь и устанавливает праздник, называемый Лазарева суббота, устанавливает его перед Страстной неделей. В день Лазаревой субботы даже отменяется пост, наши предки в этот день обязательно ставили на стол рыбную икру - продукт в прошлые века более доступный, чем сейчас. Догадались, почему? Икринка - это зародыш новой жизни, ее зачаток. Смотрите, как сложнейшее богословие проникало в бытовую жизнь верующих, освещало ее.

"Воскрешение Лазаря". Винсент Ван Гог, 1890 г.

Завтра еще одни необыкновенный праздник - Вербное воскресенье. Службы, посвященные ему, начнутся уже в субботу вечером.