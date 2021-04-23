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Рубрика: Власть

Матвиенко: Отношениям России и США требуется перезапуск

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что отношения Москвы и Вашингтона нуждаются в перезапуске с учетом новых вызовов, которые появились в мире.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Отвечая на вопрос о возможности встречи лидеров двух стран, она напомнила, что президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести саммит постоянных членов Совбеза ООН, так называемой "ядерной пятерки", чтобы "обсудить все те вопросы, которые сегодня волнуют не только Россию, но и все мировое сообщество".

"Положительная реакция на это предложение есть, но санитарно-эпидемиологические условия, связанные с пандемией, ее отложили", - отметила глава Совфеда. "Я все-таки рассчитываю, что такая встреча состоится. Нужен перезапуск отношений с учетом тех новых вызовов, которые сегодня появились в мире", - считает Валентина Матвиенко.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США

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