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23.04.2021 12:35
Рубрика: Власть

Медведев ответит на вопросы пользователей "Вконтакте"

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на следующей неделе ответит на вопросы на площадке "Вконтакте". Общение с пользователями соцсети пройдет в прямом эфире.

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Онлайн-трансляция состоится 28 апреля. Как сообщил помощник Медведева Олег Осипов, вопросы будут собирать через специальное сообщество ВК. Их сгруппируют по наиболее популярным темам. Зампреду Совбеза доложат о тематике вопросов, часть из них он выберет сам.

Медведев ранее уже был участником подобного мероприятия. На этот раз организаторы решили добавить функцию видеозвонка. На общение планируется отвести до полутора часов.

Дмитрий Медведев - активный пользователь социальных сетей, он ведет аккаунты в Twitter и в Instagram, у него также есть страницы в Facebook и "Вконтакте".

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