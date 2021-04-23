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23.04.2021 12:10
Рубрика: Власть

Москва высылает пять польских дипломатов

Текст: Юрий Когалов
Москва объявила "персонами нон грата" пять польских дипломатов. Как заявили в МИД РФ, на этот шаг российская сторона пошла в ответ на провокационные действия Варшавы.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как отметили на Смоленской площади, послу Польши Кшиштофу Краевскому был выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления "персонами нон грата" троих сотрудников посольства РФ в Польше. В МИД РФ обратили внимание, что Варшава объявила о высылке российских дипломатов "под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны".

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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"Это стало очередным подтверждением того, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений", - подчеркнули в российском дипведомстве. В МИД напомнили, что в последние годы российско-польские контакты были фактически заморожены, в республике развернулась "развернута позорная война с советскими памятниками", ведется широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история.

Объявленным "персонами нон грата" польским дипломатам предписано покинуть территорию России до исхода дня 15 мая 2021 года.

Вызванный сегодня в МИД РФ посол Польши Кшиштоф Краевский отказался давать комментарии как до, так и после посещения российского внешнеполитического ведомства.

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