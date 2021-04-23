Минэкономразвития оценит дополнительную нагрузку на бюджеты регионов

Минэкономразвития будет проводить оценку регулирующего развития (ОРВ) проектов нормативных актов на предмет дополнительной нагрузки на региональные и местные бюджеты. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Таким образом ведомство планирует выявлять документы, которые потенциально могут привести к выпадающим доходам или дополнительным бюджетным расходам регионов. Речь идет в том числе о проектах актов правительства, касающихся предоставления межбюджетных трансфертов.

Если в результате ОРВ проект получит отрицательное заключение, то его будут рассматривать на заседании правительственной комиссии по региональному развитию до внесения в правительство.

Минэкономразвития предлагает внедрить процедуру с 1 января 2022 года. В ведомстве уточнили, что инициатива не требует увеличения штата или дополнительного финансирования.

Создание подобного механизма - необходимая мера, поскольку отраслевые федеральные органы власти далеко не всегда могут комплексно оценить последствия принятия нормативной базы для субъектов и муниципалитетов, считает первый вице-президент, руководитель направления "Пространственное развитие" ЦСР Наталья Трунова. "Зачастую последние несут существенные расходы на выполнение норм и требований федерального законодательства, или формируются такие ограничения для выполнения собственных полномочий субъектов РФ (что также сказывается на эффективности использования инвестиционного потенциала регионов, возможностях развития доходной базы и т.д.)", - объяснила специалист.