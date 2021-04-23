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Рубрика: В мире

Минюст прокомментировал заключение генпрокурора Нидерландов по делу ЮКОСа

Текст: Владислав Куликов
В Министерстве юстиции России объяснили, что заключение генпрокурора Нидерландов по делу акционеров ЮКОСа, о котором стало известно 23 апреля, носит для суда рекомендательный характер.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Сегодня Верховный суд Нидерландов опубликовал на своем сайте заключение генпрокурора этой страны. По мнению голландской прокуратуры, решение о выплате Россией более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа должно остаться в силе.

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Как уточняет ТАСС, дата вынесения решения Верховным судом остается неизвестной и будет оглашена позже. Заключение генерального прокурора является независимой рекомендацией, которую судьи могут как принять во внимание, так и проигнорировать. Стороны получат возможность направить суду свои соображения относительно этого заключения генпрокурора.

По заявлению Минюста нашей страны, Россия рассчитывает, что Верховный суд Нидерландов критически оценит позицию прокурора и "примет взвешенное и обоснованное решение по российской кассационной жалобе, соответствующее основам международного права".

"Прокурор при Верховном Суде Нидерландов необоснованно проигнорировал многочисленные доводы России о допущенных Апелляционным судом Гааги юридических ошибках, противоправном поведении экс-акционеров ЮКОСа как в ходе предполагаемого осуществления ими "инвестиций", так и в ходе арбитражного разбирательства", - говорится в официальном сообщении ведомства.

По итогам ознакомления с полным текстом заключения Россия в ближайшее время представит в Верховный суд свои аргументы по позиции прокурора, добавили в Минюсте РФ.

Как напоминает РИА Новости, в прошлом году Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

В мире Европа Нидерланды Происшествия Правосудие Суд Правительство Минюст Дело ЮКОСа

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