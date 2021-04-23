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Рубрика: Общество

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Венгрии

Фото: mil.ru Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Министерство обороны России в рамках проекта "Без срока давности" открыло на своем официальном сайте новый мультимедийный раздел "Венгрия помнит, не сможет забыть". Он посвящен освобождению Венгрии, а также подвигу воинов Красной Армии, погибших за ее свободу и независимость.

Фото: Архив Минобороны
Минобороны рассекретило архивы об освобождении польского города Тшчанка

Здесь представлены документы из фондов Центрального архива Минобороны. Среди них: журналы боевых действий, именные списки погибших, наградные листы, документы об отношении местного населения к бойцам Красной Армии, о помощи советского руководства венгерскому народу.

Начинается раздел страницами журналов боевых действий 2-го и 3-го Украинских фронтов, подтверждающих, что за Венгрию и ее столицу шли ожесточенные и затяжные бои. Советский Союз потерял около 140 тысяч бойцов, 80 тысяч из которых погибли в ходе взятия Будапешта.

Сегодня на территории Венгрии расположено свыше тысячи захоронений, братских могил и мемориалов советским воинам. Одно из таких захоронений находится в городе Дунайхарасти недалеко от венгерской столицы. Здесь погребены 13 красноармейцев. В разделе опубликованы учетные карточки воинских захоронений.

Обнародованные на сайте Минобороны архивные документы также свидетельствуют о многочисленных преступлениях немецких оккупантов в Венгрии.

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