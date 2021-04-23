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Минобрнауки предложило определить статус молодого ученого

23.04.2021 / 12:08

Министерство высшего образования и науки разработало проект изменений в закон "О науке и государственной научно-технической политике", предполагающий закрепить статус молодого ученого.

Фото: Высшая школа экономики
Постдоки: как молодым ученым начать карьеру

Предлагается считать молодым ученым человека в возрасте до 35 лет включительно, который профессионально занимается научной или научно-технической деятельностью. Молодые ученые будут иметь в обществе особый статус, им создаются условия для осуществления профессиональной деятельности. На них распространяются права и обязанности, предусмотренные для научных работников законом о науке.

Молодым ученым будет оказываться государственная поддержка в виде стипендий, премий, грантов, социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Порядок предоставления мер поддержки будет определен конкретными нормативными правовыми актами.

По мнению ученых, необходимость унифицировать подходы к определению "молодости" для исследователей давно назрела. В различных программах поддержки, грантах, даже стратегических документах под этим термином подразумевались различные возрастные рамки. Это усложняло даже простой количественный подсчет, не говоря о глубоком анализе. Сейчас формируется единая система поддержки ученых с отдельной подсистемой для молодежи. Это должно подразумевать единство в трактовке терминов.

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Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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