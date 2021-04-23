Минтранс создаст центр для управления современным транспортом

Министерство транспорта России создаст центр для обработки данных и управления транспортными потоками. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

"Минтранс России создает ситуационный центр, который обеспечит обработку данных и аналитику для управления сложными системами от моделирования транспортных потоков в реальном времени до передачи управления теми или иными процессами искусственному интеллекту, например, в целях поддержания работоспособности объектов инфраструктуры ", - сказал Савельев, выступая на расширенной коллегии министерства.

Он пояснил, что центр необходим как инструмент контроля и анализа большого массива данных в транспортной отрасли.

По словам министра, в 2024 году беспилотники с коммерческой загрузкой поедут по трассам "Москва - Казань" и "Москва - Санкт-Петербург". В пассажирских перевозках развиваются биометрические сервисы идентификации, в первую очередь в аэропортах и наземном городском транспорте. Для решение таких задач необходим объективный контроль, отметил Савельев.