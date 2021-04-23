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Рубрика: Экономика

Минтруд предложил изменить порядок назначения пенсий для части россиян

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минтруд предложил изменить порядок назначения пенсий для малочисленных народов Севера. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: iStock
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Сейчас для получения выплат гражданам необходимо подтверждать свой статус и место проживания, а также предоставить документ с указанием национальности. Если последний пункт выполнить невозможно, необходимые справки выдает община или местная администрация.

Минтруд предлагает упростить эту процедуру. Социальные выплаты будут устанавливать на основании сведений из списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Перечень ведет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

Ожидается, что документ вступит в силу с 7 февраля 2022 года.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Законопроекты и комментарии

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