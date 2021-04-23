Минтруд предложил изменить порядок назначения пенсий для части россиян

Минтруд предложил изменить порядок назначения пенсий для малочисленных народов Севера. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас для получения выплат гражданам необходимо подтверждать свой статус и место проживания, а также предоставить документ с указанием национальности. Если последний пункт выполнить невозможно, необходимые справки выдает община или местная администрация.

Минтруд предлагает упростить эту процедуру. Социальные выплаты будут устанавливать на основании сведений из списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Перечень ведет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

Ожидается, что документ вступит в силу с 7 февраля 2022 года.