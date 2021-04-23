Мобильные группы ФТС пресекли ввоз в Россию 410 тонн "санкционки"

Мобильные группы ФТС России в первом квартале 2021 года выявили более тысячи транспортных средств, перевозивших свыше 14,5 тысячи тонн товаров с нарушением российского законодательства. Около 410 тонн от общей цифры составили санкционные товары, отметили в пресс-службе ФТС.

По результатам принятых мер, в сопредельные государства возвращено более 8 тысяч тонн товаров. Таможенными органами и подразделениями Россельхознадзора уничтожено 736 тонн продукции.

В отношении перевозчиков было возбуждено 278 административных и пять уголовных дел.