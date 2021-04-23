Москва и Пекин дали открытый ответ на "лунные подозрения" Вашингтона

Международная научная лунная станция (сокращенно - МНЛС), над проектом которой совместно работают Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА), будет открыта для участия других стран и открыта для этого уже сейчас - на стадии планирования и согласования подходов.

Это главный посыл из совместного заявления госкорпорации "Роскосмос" и КНКА по созданию Лунной станции, которое обнародовано сегодня, 23 апреля, и стало прямым ответом на двусмысленные подозрения, озвученные накануне в сенате США.

Напомним, что 21 апреля в Вашингтоне новый кандидат на пост руководителя НАСА, бывший сенатор и астронавт Билл Нельсон выразил "озабоченность" планами России и Китая сообща заняться лунной программой. "Нам лучше сохранять озабоченность, потому что сейчас Китай объединяется с Россией, и они говорят о совместной миссии к Луне", - передает РИА-Новости в дословном переводе сказанное Нельсоном на слушаниях в профильном комитете сената. Там же было повторено, что НАСА не нарушит принятый конгрессом США закон, который запрещает взаимодействие с Китаем в определенных областях, включая космос. "Это закон, и НАСА будет исполнять его", - заявил кандидат на должность главы национального космического агентства США.

Какие события предшествовали этому?

9 марта 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь в режиме видеоконференции подписали от имени правительств России и Китая меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. И тогда же было дано разъяснение, что МНЛС - это "комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне".

С самого начала говорилось, что это "научный проект с открытым доступом". И что Роскосмос совместно с КНКА намерен привлекать к сотрудничеству по созданию МНЛС "все заинтересованные страны и международных партнеров". Но и это, как оказалось, вызывает подозрения, настороженность и схожие ассоциации у тех, кто решил себя поставить в центр Вселенной - так, чтобы все прочие испрашивали у "суверена" разрешения и никаких союзов без его ведома не создавали…

Ответ на это - в опубликованном сегодня совместном заявлении Роскосмоса и КНКА: "Принимая во внимание опыт Российской Федерации и Китайской Народной Республики в области космической науки, создания и использования космической техники и космических технологий, признавая взаимный интерес в создании Международной научной лунной станции, руководствуясь законодательством своих государств, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, участниками которых являются их государства, и осуществлять сотрудничество на принципах равноправия, открытости и добропорядочности… совместно публикуют заявление о сотрудничестве в области создания МНЛС".

В этом же документа стороны подчеркивают, что "МНЛС открыта для всех международных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в области планирования, обоснования, проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации МНЛС, укрепления научно-исследовательских обменов и содействия мирному исследованию и использованию космического пространства в интересах всего человечества. Стороны приветствуют материальный и нематериальный вклад международных партнеров в сотрудничество в области создания МНЛС в любой аспект миссии на каждом этапе и убеждены, что сотрудничество будет взаимовыгодно для всех участников".