Москва предложила Берлину и Парижу обсудить перемирие в Донбассе

Российская сторона предложила Германии и Франции обсудить в ближайшие дни вопросы перемирия на востоке Украины. Как сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, такие переговоры могут пройти в Донбассе при участии представителей Украины, ЛНР И ДНР.

"Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)", - цитирует РИА Новости выдержку из его письма.

По мнению Козака, такую встречу можно провести непосредственно в зоне конфликта с участием всех заинтересованных сторон.

Ранее Москва обратила внимание, что власти Украины повышают напряженность в Донбассе, чтобы стимулировать процесс вхождения Киева в НАТО. Советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович открыто заявил, Киев не будет вести переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.