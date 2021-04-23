Нарышкин назвал "низкой ложью" слова о причастности РФ к событиям во Врбетице

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал "низкой ложью" утверждения о причастности РФ к событиям во Врбетице.

- В своих действиях прикрывалась какой-то такой совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, только на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития, - цитирует ТАСС его слова.

Отказ властей Чехии раскрыть детали о взрывах 2014 года на складе боеприпасов в Врбетице говорит о том, что вся эта история - очередной фейк, обвинения российской стороны ничем не подтверждены. Об этом ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.