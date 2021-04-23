Неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французском Рамбуйе

Сотрудница полиции подверглась нападению с ножом во французском городе Рамбуйе. Как передает RTL, инцидент произошел прямо в комиссариате.

Около 14:30 по парижскому времени (15:20 мск) вооруженный преступник зашел в полицейский участок и, судя по всему, напал на первого попавшего ему на глава стража порядка и обезоружил его. Другие находившиеся в здании полицейские открыли по злоумышленнику огонь и серьезно ранили его.

Пострадавшая сотрудница правоохранительных органов и преступник были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что от полученных ран они скончались. Мотивы нападавшего остаются неизвестными.