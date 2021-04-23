Нотариусы стали меньше одобрять согласий на выезд ребенка за границу

Число удостоверенных нотариусами согласий на выезд ребенка за границу сократилось за год на один миллион. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате.

Причина - сокращение выездного туризма. Отцы не подписывают согласия, потому что мамы с детьми никуда не едут. Такое сейчас время.

Также на 27 процентов - на 1,7 миллионов - сократилось такое действие, как свидетельствование нотариусом подлинности подписи переводчика. Согласно закону, если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. В данном случае сокращение нотариального действия вызвано снижением притока иностранных граждан.

Всего же в 2020 году было совершено свыше 40 млн нотариальных действий. При этом в Федеральной нотариальной палате подчеркивают: треть всех нотариальных действий, которые были совершены в 2020 году, имеют "цифровую" составляющую, то есть основаны на новых технологиях "электронного нотариата".

Как заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корисик, в этом году начался второй этап цифровизации нотариальной деятельности.

Начало первому этапу положило создание Федеральной нотариальной палатой в 2014 году Единой информационной системы нотариата. Разработанные на ее базе и внедренные в работу нотариуса цифровые технологии позволили за этот период решить целый ряд общественно значимых задач.

"Так, стало невозможно подделать нотариальный акт - они все регистрируются в ЕИС, и фальшивки выявляются моментально. Стабилизация оборота заложенного движимого имущества, сведение к минимуму мошенничества с кредитными автомобилями, борьба с аферами по поддельным и "просроченным" доверенностям - все это заслуга созданных нотариатом бесплатных публичных онлайн-реестров. Еще более важным, фундаментальным изменением стала обеспеченная нотариатом возможность работы с юридически значимыми документами в электронном формате", - отметил Константин Корсик.

Сейчас начался второй этап: вводятся дистанционные и удаленные нотариальные действия.

Как уже писала "РГ", недавно была оформлена первая дистанционная сделка.