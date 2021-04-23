Новак назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак, ссылаясь на информацию оператора проекта - компанию Nord Stream 2 AG.

"По той информации, которой мы владеем от оператора строительства, в этом году это произойдет", - цитирует Новака РИА Новости.

Ранее аналогичную уверенность выразил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами бундестага ФРГ, где он сообщил, что первый газ по "Северному потоку-2" могут пустить уже летом этого года.

До конца строительства осталось проложить около 120 км труб 2 ниток газопровода. Пока строительство ведет российская трубоукладочная баржа "Фортуна", которая к концу марта проложила более половины одной нитки газопровода в датских водах. Ожидается, что к ней в ближайшее время присоединится трубоукладчик "Академик Черский", который сейчас находится на месте прокладки труб в "датской зоне". Заявленная скорость укладки труб баржой "Фортуна" - до 1 км в день, "Академика Черского" - до 5 км в сутки.

В документах Морского управления Дании (DMA), которое выдает разрешение на работы в водах исключительной экономической зоны страны, указывается, что строительство можно будет проводить до конца сентября этого года.