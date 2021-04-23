Объем грузоперевозок по рекам России к 2030 году достигнет 180 млн тонн

Объем грузовых перевозок по внутренним водным путям России к 2030 году вырастет до 180 млн тонн, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Для выполнения этой задачи потребуется обеспечить необходимую глубину транспортных артерий. В частности, к 2024 году необходимо обеспечить глубину минимум в 4 метра на 91% протяженности единой глубоководной системы, а к 2030 году - на 100%, отметил Савельев в ходе выступления на расширенной коллегии министерства.

"Вкупе с мероприятиями по обновлению флота это позволит увеличить объемы грузоперевозок по внутренним водным путям на 65% к текущему уровню, до 180 млн тонн к 2030 году", - сказал министр.

Кроме того, к 2030 году планируется обеспечить круглогодичную навигацию в направлении Каспийского и Азовского морей.

По словам главы Минтранса, сегодня доля внутреннего водного транспорта в общем объеме грузооборота в России составляет всего 2,2%. Это непропорционально огромному потенциалу такого эффективного и экологичного вида транспорта, заметил Савельев. Россия занимает второе после Китая место в мире по протяженности внутренних водных путей - 102 тысячи километров, добавил он.