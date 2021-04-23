Операторы тематических парков нацелены на китайский рынок

По мере того как тематический парк Universal Beijing Resort готовится к запуску в тестовом режиме в следующем месяце, ожидания нарастают, разжигая ожесточенную конкуренцию международных и внутренних операторов тематических парков в стране.

Тем не менее это победа для поклонников Трансформеров, Гарри Поттера и Кунг-фу Панды, поскольку мечта прокатиться на одной из лучших тематических американских горок в мире наконец-то осуществится.

Universal Beijing Resort - первый международный тематический парк, построенный в столице Китая спустя пять лет после открытия Шанхайского Диснейленда. По оценкам, Universal Beijing Resort привлечет более 6 миллионов посетителей в первый год и от 15 до 20 миллионов - в последующие годы. По всей стране операторы международных тематических парков стремились быстро выйти на рынок и расшириться. Несмотря на серьезное воздействие пандемии на мировой туризм, многие тематические парки в Китае восстановили свою деятельность после второй половины прошлого года благодаря более эффективному контролю над пандемией.

Шанхайский Диснейленд вновь открылся в мае прошлого года. Сообщается, что в районе Фаншань в Пекине, а также в провинции Сычуань должен быть построен парк Legoland Resort. Компания Merlin Entertainments - мировой лидер в области развлечений, работающий с такими брендами, как музей мадам Тюссо и Dungeons, заявила, что планирует открыть Legoland в Шанхае в 2024 году. С момента своего появления на рынке в 2018 году Merlin Entertainments открыла пять аттракционов, в том числе первый в мире игровой мир со свинкой Пеппой в Шанхае и Little BIG City в Пекине.

Согласно тематическому индексу и индексу музеев TEA/AECOM 2019, посещаемость 10 ведущих групп тематических парков во всем мире выросла на 4 процента в период с 2018 по 2019 год. В индустрии досуга Китая наблюдается значительный рост, обусловленный большим населением с растущими доходами и желанием путешествий и отдыха. В другом отраслевом отчете говорится, что в последние годы на внутреннем рынке тематических парков произошел всплеск: его стоимость выросла с 21,2 миллиарда юаней (3,2 миллиарда долларов) в 2014 году до 54,9 миллиарда юаней в прошлом году. Прогнозируется, что в следующие пять лет этот показатель будет расти на 12,6 процента в год. Китайские операторы, включая OCT Group, Chimelong и Fantawild, доминировали на рынке, и все они сообщили о высоком росте посещаемости в 2019 году.

Тематические парки постоянно рождают новые темы, новые идеи и мероприятия для привлечения посетителей

Но не всегда все шло гладко для инвесторов. По данным Китайского института исследований тематических парков, 25 процентов из 339 тематических парков Китая потеряли деньги, 22 процента оказались безубыточными, и только 53 процента получили прибыль в 2019 году. Для успешной работы тематических парков требуются не только долгосрочные и масштабные инвестиции, но и огромные усилия для того, чтобы постоянно рассказывать публике свежие истории и добиваться того, чтобы люди возвращались вновь и вновь.

Даже открытие тематического парка - непростая задача. Во время подготовки проекта Universal Beijing Resort, длившейся десятилетие, более 100 тысяч рабочих-строителей работали на стройплощадке днем и ночью. Значительные усилия были приложены к объединению особых тематических элементов и местной культуры при поддержке более 500 дизайнеров и художников и более 500 поставщиков и партнеров. Помимо тематического парка Universal Studios, Universal Beijing Resort будет включать в себя торговую сеть Universal City-Walk Beijing, ресторанно-развлекательный комплекс и две гостиницы. Похоже, он станет одним из основных мест отдыха в столице.

Операторы международных тематических парков также вложили значительные средства в создание местной специфики, чтобы лучше взаимодействовать с китайскими потребителями. Фрэнк Фан, художественный руководитель студии Kung Fu Panda Land of Awesomeness в Universal Beijing Resort, сказал, что Universal Studios впервые построила Kung Fu Panda Land в своих тематических парках. Перед ними стояла задача сделать так, чтобы "легендарный китайский" мир с архитектурой, декорациями и пейзажами работал на поклонников китайских тематических парков.

"Это воображаемый мир, созданный как восточными, так и западными художниками, - говорит он. - Например, Нефритовый дворец вдохновлен древней китайской архитектурой, но не какого-то определенного периода".

"Наша цель - оставаться верными самим себе, - сказал Фан. - Это ключ к созданию захватывающей страны, полной сюрпризов, - такой, которая развлечет гостей и будет за гранью их воображения".

Тематические парки также постоянно рождают новые темы, новые идеи и мероприятия для привлечения посетителей. Шанхайский Диснейленд, отмечающий в этом году свой пятый день рождения, устроил "волшебные сюрпризы", в том числе показ мод. В декабре здесь было завершено строительство стальной крыши восьмого и новейшего тематического парка "Зверополис". В июне OCT Group - ведущий оператор тематических парков страны, владеющий брендом Happy Valley, подписал контракты на приобретение прав интеллектуальной собственности на Super Wings, популярный мультсериал Guangdong Alpha Animation and Culture, для запуска персонажей Super Wings в его Happy Valley в Чунцине. Также компания подписала контракты с местным производителем мультфильмов Kuaikan Cartoon на разработку и инкубирование прав интеллектуальной собственности.