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23.04.2021 17:52
Рубрика: Общество

Определены победители конкурса "Учитель будущего. Студенты"

Текст: Мария Набиркина
32 студента стали победителями профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Имена финалистов назвали в Парке науки и искусства "Сириус".

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Его цель - развитие и поддержка перспективных студентов педагогических и других программ высшего образования, которые планируют в будущем работать в школах, коллежах, вузах, одним словом, преподавать.. Принять участие в конкурсе могли студенты бакалавриата и специалитета не младше 3-го курса или магистры.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Вы, будущие преподаватели и педагоги, - наверняка не раз слышали фразу: "учитель - это призвание, а не профессия". У вас есть все для того, чтобы стать достойными наставниками для своих подопечных, - сказал, обращаясь к участникам и победителям заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов. - Вы мотивированы, обладаете необходимыми знаниями и компетенциями, вы целеустремленные и настроены на развитие и работу".

Победителями стали шесть студентов из Санкт-Петербурга, четверо - из Волгоградской области, трое - из Москвы. Из Московской, Пензенской, Ростовской, Томской, Челябинской областей и Краснодарского края - по два победителя, из Республики Дагестан, Оренбургской, Свердловской, Тверской областей, Чеченской Республики, Севастополя и Республики Татарстан по одному победителю.

Вузы-лидеры по числу победителей: РГПУ им. А. И. Герцена, Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Томский государственный педагогический университет, Уральский государственный педагогический университет.

Интересный факт: около 30% участников конкурса уже работают в разных образовательных учреждениях.

Победители получат сертификаты на прохождение образовательных программ повышения профмастерства и личностного роста от ведущих экспертов страны в следующем 2021-2022 учебном году и сертификаты на стажировку.

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