Опрос: Услугами самозанятых пользуется каждая шестая компания в России

Услугами самозанятых граждан пользуются 17 процентов российских компаний. Чаще всего такое сотрудничество происходит в сферах строительства и информационных технологий, сообщает SuperJob.

По данным ФНС, статус самозанятого оформили уже два миллиона россиян. Новый режим налогообложения начал действовать с 1 января 2019 года, и за два года бизнес успел оценить плюсы сотрудничества с самозанятыми: компания освобождается от уплаты налогов и взносов - вместо этого поставщик услуг платит налог на профессиональный доход. К тому же привлечение самозанятых позволяет компаниям не "раздувать" штат, отмечают авторы исследования.

Больше всего работодателей, привлекающих самозанятых, среди компаний с численностью персонала до 100 человек (19%), меньше всего - среди крупных организаций, в которых трудится свыше 1000 работников (9%). Чаще всего услугами самозанятых пользуются компании из сфер строительства (25%) и информационных технологий (21%). Работодатели из производственной отрасли к такой практике прибегают редко (7%).