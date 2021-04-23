"Оскар" - гадания на кофейной гуще и политической конъюнктуре

Вечером в воскресенье по калифорнийскому, то есть ранним утром понедельника по московскому времени в Лос-Анджелесе объявят новых лауреатов Академической премии "Оскар".

В этом году церемония сильно задержалась. Причина - пандемия коронавируса, которая не только вынуждает провести ее в комбинированном формате, но и всю киноиндустрию сковала на много месяцев, остановив съемки, прервав многослойные процессы постпродакшн, перенося на неопределенные сроки премьеры многих горячо ожидаемых новинок.

В результате пришлось пойти на крутые изменения многих позиций регламента. Главная новация: к конкурсу допущены фильмы, вышедшие на потоковых сервисах, но с условием, что изначально они предназначались для кинотеатрального проката. Прекращены обязательные показы претендентов в штаб-квартире "Оскара" - кинотеатре "Голдвин" в Лос-Анджелесе, и члены Киноакадемии смотрели заявленные иностранные фильмы онлайн в виртуальном кинозале Академии, даже голосовали за них на самом первом отборочном этапе. Возможно, этот порядок останется и в дальнейшем.

Упразднены рассылки членам академии фильмов на DVD, а также печатных материалов, - вся предварительная работа с претендентами проходит в интернете, который престарелым академикам пришлось спешно осваивать. Нынешний год был последним, когда еще сохранятся DVD-скринеры, отныне - только просмотры по ссылкам. Две номинации, связанные со звуковым решением фильмов ("Редактирование" и "Микширование"), объединены в одну - "Лучшее достижение в звуке". Претерпит изменения и сама церемония, уже в ближайшие часы мы в этом убедимся. Отменена, в частности, традиционная press room - зал, где пресса интервьюирует новоиспеченных лауреатов. Интервью будут, но дистанционные.

В эти дни вся мировая пресса полна прогнозов - точнее, гаданий о том, кто из номинантов может оказаться в дамках. Гадания основаны на тщательном изучении предваряющих церемонию премиальных кампаний разнообразных киногильдий США - режиссерской, актерской, сценарной и пр. В том числе гильдий региональных - лос-анджелесской, нью-йорской, чикагской... И сильное, возможно, решающее влияние оказывают жесткие установки "новой морали". Имеются в виду общественные процессы, связанные с движениями #MeToo и Black Lives Matter, изначально прогрессивными, но давно уже ставшими причиной цензурных ограничений - нелепых, иногда курьезных, но в любом случае наносящих вред искусству. "Политкорректность взбесилась" - жалуются в Голливуде.

Именно из-за новой цензуры все прогнозы насчет будущих лауреатов из зоны качества фильмов и степени талантливости их участников сместились в зону "равновесия", "разнообразия" и прочих не имеющих отношения к искусству критериев. Наиболее ярким выражением этого стало, к примеру, всеобщая уверенность в том, что сэру Энтони Хопкинсу, блестяще сыгравшему едва ли не лучшую свою роль в фильме "Отец", никакой "Оскар" не светит - большинство экспертов прогнозирует победу в актерской номинации Чедвику Боузману из фильма "Ма Рейни: мать блюза". Выбор щекотливый вдвойне: чернокожий актер, известный по "Мстителям" и "Черной пантере", осенью умер от рака в 43 года, и это вносит в будущий выбор академиков ноту скорбную и мощную, но тоже далекую от критериев искусства.

"Привходящие обстоятельства", связанные с конъюнктурой, могут сыграть свою роль и в выборе победительницы в той же актерской номинации. Долгое время считалось, что на "Оскар" буквально обречена Фрэнсис Макдорманд в главной роли фильма "Земля кочевников". Но теперь стремительно растут шансы Кэрри Маллиган в "Девушке, подающей надежды" - главным образом потому, что по сюжету ее героиня охотится за падкими на женщин волокитами, которые, предположительно, склонны к насилию, мстит за унижения прошлых лет. Картина, выполненная по всем директивам активисток #MeToo, теперь приравнивается к былой советской практике "государственных премьер" - ей автоматически открыты все пути к наградам. Вероятно, ей уготована и премия за лучший оригинальный сценарий, который при весьма скромных достоинствах и нарочито площадной грубости диалогов написан на злобу дня, а это сейчас ценится.

В номинациях актеров на роли второго плана все эксперты почти единодушно выделяют обаятельного Дэниэля Калую из фильма "Иуда и Черный мессия", уже срубившего премию "Золотой глобус", и Юн Ё-жон, кореянку по происхождению, сыгравшую женщину из эмигрировавшего в США семейства в драме "Минари". Сыграла она хорошо, но то, что в этом симфоническом выборе главную партию ведут опять-таки жесткие установки "разнообразия", бросается в глаза.

Что касается главной награды за лучший фильм, то здесь у "Земли кочевников", пожалуй, нет соперников. Это не просто отлично выписанная и снятая история, которая в эти кризисные времена анализирует опыт Великой рецессии на уровне обыденной жизни простого человека, но и режиссерская работа Хлои Чжао, у которой целых два неоспоримых нынче преимущества: она женщина и к тому же китаянка. Фильм уже имеет две главных премии "Золотой глобус", у него шесть номинаций на "Оскар". Таким образом, Хлои Чжао станет первой женщиной азиатского происхождения, получившей Академическую премию США за режиссуру - победа, о которой будут трубить все политизированные издания мира как о начале новой эры.

В анимационном кино победа, скорее всего, уготована душеспасительной "Душе" студии Pixar. Мне она показалась невыносимо приторной и скучной, но зрительский успех у нее изрядный: людям приятно верить в сказочки о сияющем загробном мире. Нельзя отрицать также талант художников-аниматоров, изобразивших этот мир с такой лукавой акварельной нежностью.

И абсолютно предсказуем будущий лауреат номинации "Лучший международный фильм" - это, разумеется, датская драма Томаса Винтерберга "Еще по одной", снятая и сыгранная с хорошим юмором и несомненным талантом всех ее участников. Ее победа настолько очевидна, что у всех остальных ее конкурентов, пожалуй, нет никаких шансов.

Что касается прогнозов в главных номинациях "Оскара", то можно с большой долей вероятности предсказать серьезный успех драме "Земля кочевников" режиссера китайского происхождения Хлои Чжао, которая в эти кризисные времена анализирует опыт Великой рецессии на уровне обыденной жизни простого человека. В фильме одну из своих лучших ролей сыграла Фрэнсис Макдорманд. Картина уже имеет в своем багаже "Золотого льва" Венеции и триумфально прошла через голосование членов практически всех американских киногильдий - ее шансы на главного "Оскара" признаются очень высокими. Уже ясно также, что все большее место в номинациях занимает продукция быстро развивающегося онлайн-сервиса Netflix и его соперников.