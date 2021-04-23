"Оскар" - гадания на кофейной гуще и политической конъюнктуре

Новости

Матвиенко предложила пересмотреть структуру выходных дней в России 14:56
Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов 14:44
Анастасия Пустовойтова будет работать главным судьей на Олимпиаде 14:30
Путин обсудил с Рахмоном евразийскую интеграцию и Афганистан 14:28
Биржевые облигации помогут строить трассу "Дон" 14:28
Песков рассказал о продолжении рыночной регулировки цен 14:24
В России создадут центр трансфера медицинских технологий 14:11
Умер актер из "Зловещих мертвецов" Тимоти Патрик Куилл 14:11
В Россельхознадзоре хотят мониторить заражения животных COVID-19 от людей 14:01
Президенты России и Египта договорились полностью восстановить авиасообщение 13:54
Сервис "Социальный мониторинг" стал лауреатом премии Эдисона 13:50
Краснов: Инженерные коммуникации и сети в России изношены на 60% 13:50
Песков: Речь о новом локдауне на майские праздники не идет 13:41
Доцент МАИ получил 20 лет за госизмену и попытку контрабанды 13:36
Военные поздравили старейшего начальника маяка в Финском заливе с юбилеем 13:33
Мобильные группы ФТС пресекли ввоз в Россию 410 тонн "санкционки" 13:30
Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая 13:19
Краснов: В 2020 году совершено 2,3 тысячи террористических преступлений 13:17
Россия и Египет договорились возобновить авиасообщение 13:16
В Степанакерте и Мардакерте работают военно-полевые госпитали РФ 13:15
В Польском футбольном союзе анонсировали перенос игр Евро в Петербург 13:08
Рассел Кроу сыграет Зевса 13:08
Сколько бы сегодня зарабатывали Пушкин, Толстой и Чехов 13:07
Краснов: В России признана нежелательной 31 иностранная организация 13:06
РПЦ открыла шесть новых центров гуманитарной помощи 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
23.04.2021 14:41
Рубрика: Культура

"Оскар" - гадания на кофейной гуще и политической конъюнктуре

Текст: Валерий Кичин
Вечером в воскресенье по калифорнийскому, то есть ранним утром понедельника по московскому времени в Лос-Анджелесе объявят новых лауреатов Академической премии "Оскар".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В этом году церемония сильно задержалась. Причина - пандемия коронавируса, которая не только вынуждает провести ее в комбинированном формате, но и всю киноиндустрию сковала на много месяцев, остановив съемки, прервав многослойные процессы постпродакшн, перенося на неопределенные сроки премьеры многих горячо ожидаемых новинок.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
"Нравственное бешенство": Никита Михалков - о новых правилах "Оскара"

В результате пришлось пойти на крутые изменения многих позиций регламента. Главная новация: к конкурсу допущены фильмы, вышедшие на потоковых сервисах, но с условием, что изначально они предназначались для кинотеатрального проката. Прекращены обязательные показы претендентов в штаб-квартире "Оскара" - кинотеатре "Голдвин" в Лос-Анджелесе, и члены Киноакадемии смотрели заявленные иностранные фильмы онлайн в виртуальном кинозале Академии, даже голосовали за них на самом первом отборочном этапе. Возможно, этот порядок останется и в дальнейшем.

Упразднены рассылки членам академии фильмов на DVD, а также печатных материалов, - вся предварительная работа с претендентами проходит в интернете, который престарелым академикам пришлось спешно осваивать. Нынешний год был последним, когда еще сохранятся DVD-скринеры, отныне - только просмотры по ссылкам. Две номинации, связанные со звуковым решением фильмов ("Редактирование" и "Микширование"), объединены в одну - "Лучшее достижение в звуке". Претерпит изменения и сама церемония, уже в ближайшие часы мы в этом убедимся. Отменена, в частности, традиционная press room - зал, где пресса интервьюирует новоиспеченных лауреатов. Интервью будут, но дистанционные.

В эти дни вся мировая пресса полна прогнозов - точнее, гаданий о том, кто из номинантов может оказаться в дамках. Гадания основаны на тщательном изучении предваряющих церемонию премиальных кампаний разнообразных киногильдий США - режиссерской, актерской, сценарной и пр. В том числе гильдий региональных - лос-анджелесской, нью-йорской, чикагской... И сильное, возможно, решающее влияние оказывают жесткие установки "новой морали". Имеются в виду общественные процессы, связанные с движениями #MeToo и Black Lives Matter, изначально прогрессивными, но давно уже ставшими причиной цензурных ограничений - нелепых, иногда курьезных, но в любом случае наносящих вред искусству. "Политкорректность взбесилась" - жалуются в Голливуде.

Именно из-за новой цензуры все прогнозы насчет будущих лауреатов из зоны качества фильмов и степени талантливости их участников сместились в зону "равновесия", "разнообразия" и прочих не имеющих отношения к искусству критериев. Наиболее ярким выражением этого стало, к примеру, всеобщая уверенность в том, что сэру Энтони Хопкинсу, блестяще сыгравшему едва ли не лучшую свою роль в фильме "Отец", никакой "Оскар" не светит - большинство экспертов прогнозирует победу в актерской номинации Чедвику Боузману из фильма "Ма Рейни: мать блюза". Выбор щекотливый вдвойне: чернокожий актер, известный по "Мстителям" и "Черной пантере", осенью умер от рака в 43 года, и это вносит в будущий выбор академиков ноту скорбную и мощную, но тоже далекую от критериев искусства.

"Привходящие обстоятельства", связанные с конъюнктурой, могут сыграть свою роль и в выборе победительницы в той же актерской номинации. Долгое время считалось, что на "Оскар" буквально обречена Фрэнсис Макдорманд в главной роли фильма "Земля кочевников". Но теперь стремительно растут шансы Кэрри Маллиган в "Девушке, подающей надежды" - главным образом потому, что по сюжету ее героиня охотится за падкими на женщин волокитами, которые, предположительно, склонны к насилию, мстит за унижения прошлых лет. Картина, выполненная по всем директивам активисток #MeToo, теперь приравнивается к былой советской практике "государственных премьер" - ей автоматически открыты все пути к наградам. Вероятно, ей уготована и премия за лучший оригинальный сценарий, который при весьма скромных достоинствах и нарочито площадной грубости диалогов написан на злобу дня, а это сейчас ценится.

Фото: kinopoisk.ru
Драма "Отец" с Энтони Хопкинсом претендует на "Оскар"

В номинациях актеров на роли второго плана все эксперты почти единодушно выделяют обаятельного Дэниэля Калую из фильма "Иуда и Черный мессия", уже срубившего премию "Золотой глобус", и Юн Ё-жон, кореянку по происхождению, сыгравшую женщину из эмигрировавшего в США семейства в драме "Минари". Сыграла она хорошо, но то, что в этом симфоническом выборе главную партию ведут опять-таки жесткие установки "разнообразия", бросается в глаза.

Что касается главной награды за лучший фильм, то здесь у "Земли кочевников", пожалуй, нет соперников. Это не просто отлично выписанная и снятая история, которая в эти кризисные времена анализирует опыт Великой рецессии на уровне обыденной жизни простого человека, но и режиссерская работа Хлои Чжао, у которой целых два неоспоримых нынче преимущества: она женщина и к тому же китаянка. Фильм уже имеет две главных премии "Золотой глобус", у него шесть номинаций на "Оскар". Таким образом, Хлои Чжао станет первой женщиной азиатского происхождения, получившей Академическую премию США за режиссуру - победа, о которой будут трубить все политизированные издания мира как о начале новой эры.

В анимационном кино победа, скорее всего, уготована душеспасительной "Душе" студии Pixar. Мне она показалась невыносимо приторной и скучной, но зрительский успех у нее изрядный: людям приятно верить в сказочки о сияющем загробном мире. Нельзя отрицать также талант художников-аниматоров, изобразивших этот мир с такой лукавой акварельной нежностью.

И абсолютно предсказуем будущий лауреат номинации "Лучший международный фильм" - это, разумеется, датская драма Томаса Винтерберга "Еще по одной", снятая и сыгранная с хорошим юмором и несомненным талантом всех ее участников. Ее победа настолько очевидна, что у всех остальных ее конкурентов, пожалуй, нет никаких шансов.

Что касается прогнозов в главных номинациях "Оскара", то можно с большой долей вероятности предсказать серьезный успех драме "Земля кочевников" режиссера китайского происхождения Хлои Чжао, которая в эти кризисные времена анализирует опыт Великой рецессии на уровне обыденной жизни простого человека. В фильме одну из своих лучших ролей сыграла Фрэнсис Макдорманд. Картина уже имеет в своем багаже "Золотого льва" Венеции и триумфально прошла через голосование членов практически всех американских киногильдий - ее шансы на главного "Оскара" признаются очень высокими. Уже ясно также, что все большее место в номинациях занимает продукция быстро развивающегося онлайн-сервиса Netflix и его соперников.

Культура Кино и ТВ Мировое кино "Оскар"-2021 Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Песков назвал интересующую Путина тему для встречи с Зеленским
В Кремле рассказали об итогах переговоров Путина с Лукашенко
Нарышкин: Чехия прикрылась совершенно убогой и низкой ложью
За сутки в России подтверждено 8840 случаев COVID-19 в 84 регионах
СМИ сообщили о разработке в России проекта новых правил дорожного движения
Зимний дворец попал в топ-3 самых популярных дворцов мира
Объявлен длинный список "Большой книги"-2021