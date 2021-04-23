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Рубрика: Власть

Песков назвал адресатов мер воздействия на недружественные государства

Текст: Кира Латухина

Подписанный сегодня президентом указ о мерах против недружественных действий иностранных государств не касается бизнеса. О том, что речь идет о дипломатических представительствах, уточнил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Касается диппредставительств​​​. Об этом написано в тексте указа", - подчеркнул Песков в ответ на вопрос, могут ли меры затронуть интересы иностранных инвесторов и бизнеса.

Напомним, президент поручил правительству определить перечень недружественных стран и ограничить для их диппредставительств и госучреждений найм работников, находящихся на территории России, а в ряде случаев - и вовсе ввести полный запрет.

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