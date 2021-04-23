Песков назвал интересующую Путина тему для встречи с Зеленским

Президент России хотел бы обговорить с украинским лидером в Москве вопросы отношений России и Украины, темы Крыма не существует и обсуждать ее не будут. Такие пояснения дал журналистам, отвечая на их вопросы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос о том, какие вопросы лично Владимир Путин хотел бы обсудить и готов ли говорить с Владимиром Зеленским по Крыму, Песков напомнил, что российский президент сам сказал, что может вести речь именно о двусторонних отношениях.

"Такой темы, как Крым, не существует, и поэтому тут нечего обсуждать", - заключил Песков.