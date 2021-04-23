Песков подтвердил решение возобновить авиасообщение с египетскими курортами

Россия полностью возобновит авиасообщение с Египтом, в том числе с Хургадой и Шарм-Эш-Шейхом. Такую информацию египетской стороны подтвердил информагентствам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Готовим сообщение", - сказал Песков на вопрос, правда ли были достигнуты такие договоренности.

Напомним, что сегодня об этом заявил представитель канцелярии египетского президента Бассам Рады по итогам телефонного разговора лидеров России и Египта. Сейчас возможны только регулярные рейсы с Каиром.