Песков заявил о вреде действий США отношениям с Россией

Президент России Владимир Путин заинтересован в улучшении отношений с США, но декларации американцев о готовности к диалогу не совпадают с реальными делами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы на брифинге.

На вопрос, кто должен сделать первый шаг, Песков заметил, что нужна обоюдная политическая воля. Владимир Путин неоднократно ее демонстрировал, говорил, что Москва заинтересована в налаживании и восстановлении отношений с США, напомнил он.

"Мы также слышали слова со стороны наших американских визави о готовности вести диалог по вопросам, которые представляют взаимный интерес", - продолжил пресс-секретарь российского лидера. "Но, к сожалению, эти декларации со стороны американцев не совпадают с конкретными делами, - оценил он. - А конкретные дела как раз вредят двусторонним отношениям".

На вопрос о том, считают ли в Кремле, что Москва сделала все со своей стороны, Песков заметил: "Москва не делала ничего, чтобы навредить нашим двусторонним отношениям". "Москва не была инициатором ухудшения этих отношений и доведения их до состояния, в котором они находятся", - заключил он.