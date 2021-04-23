Песков заявил о вреде действий США отношениям с Россией

На вопрос, кто должен сделать первый шаг, Песков заметил, что нужна обоюдная политическая воля. Владимир Путин неоднократно ее демонстрировал, говорил, что Москва заинтересована в налаживании и восстановлении отношений с США, напомнил он.
"Мы также слышали слова со стороны наших американских визави о готовности вести диалог по вопросам, которые представляют взаимный интерес", - продолжил пресс-секретарь российского лидера. "Но, к сожалению, эти декларации со стороны американцев не совпадают с конкретными делами, - оценил он. - А конкретные дела как раз вредят двусторонним отношениям".
На вопрос о том, считают ли в Кремле, что Москва сделала все со своей стороны, Песков заметил: "Москва не делала ничего, чтобы навредить нашим двусторонним отношениям". "Москва не была инициатором ухудшения этих отношений и доведения их до состояния, в котором они находятся", - заключил он.