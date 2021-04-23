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Текст:   Марина Трубилина 
14:04 23.04.2021

По региональной ипотеке можно получить кредит со ставкой от 1,4%

Около тысячи семей получили с начала этого года льготные ипотечные кредиты по совместным программам банка ДОМ.РФ с регионами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Число получателей таких льготных кредитов в первом квартале нынешнего года выросло в 10 раз по сравнению с началом 2020-го.

Фото: iStock
Ипотеку с господдержкой чаще всего берут семьи без детей

Механизм субсидирования позволяет снизить минимальную ипотечную ставку до 1,4%. Соглашения подписаны с 26 регионами, до конца 2021 года планируется запуск аналогичных программ в еще 15 регионах.

Условия субсидирования отличаются в зависимости от потребностей каждого региона. "Программы могут предусматривать поддержку семей с детьми, бюджетников, врачей, учителей, заемщиков других профессий в зависимости от стоящих перед руководством региона задач", - говорит зампредседателя правления банка "ДОМ.РФ" Данила Литвинов. Получить ипотеку можно как на квартиру в новостройке, так и на вторичное жилье, рефинансирование кредита и на строительство жилого дома.

Чаще всего такую ипотеку в нынешнем году выдавали в Пензенской области - 350 кредитов. В числе регионов с наибольшими объемами кредитования по этим программам также Омская, Вологодская, Московская области и Приморский край.

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