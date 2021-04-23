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Пользователям советуют удалить обновление Windows 10

Текст:   Антон Благовещенский
23.04.2021,  
09:50
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Геймерам, которые столкнулись со снижением производительности в играх, рекомендуется удалить обновление Windows с номером KB5000842. Об этом говорится на форуме поддержки Nvidia.

Напомним, что проблемы у любителей видеоигр появились после установки одного или нескольких апдейтов, включая KB5000842 и KB5001330. В играх начинал проседать FPS, они могли зависать или закрываться с ошибкой.

На Windows начали "вылетать" программы после обновления. Что делать

Удаление обновлений Windows 10 происходит в разделе "Центр обновлений", где можно выбрать пункт "Просмотреть историю обновлений" и выбрать один апдейт или несколько, после чего нажать кнопку "Удалить" и перезагрузить компьютер.

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