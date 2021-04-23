Офтальмолог предупредил об опасных последствиях покраснения глаз

Специалисты рекомендуют не игнорировать покраснение глаз, поскольку этот признак может свидетельствовать о таких опасных заболеваниях, как аденовирусная или бактериальная инфекция. С подобным проявлением может быть связан и синдрома сухого глаза.

Такое мнение высказал офтальмолог, доктор медицинских наук Дмитрий Майчук в эфире телеканала "Россия 1".

Он, в частности, посоветовал не списывать покраснение глаз на аллергию. Даже в том случае, если пациент знает о наличии аллергии, Дмитрий Майчук все же рекомендует проконсультироваться с офтальмологом, чтобы исключить бактериальную и аденовирусную инфекции.

Также, по словам эксперта, к воспалению и покраснению глаза может привести неправильное использование глазных капель или ношению линз. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.