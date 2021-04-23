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23.04.2021 10:29
Рубрика: Экономика

Производители электроники предложили новые правила оценки локализации

Текст: Ирина Алпатова

Производители вычислительной техники предложили поменять правила отнесения электроники к отечественной продукции. Консорциум "Вычислительная техника" разработал балльную систему, которая будет оценивать каждый производственный этап по отдельности. Такой проект постановления организация направила на рассмотрение в Минпромторг.

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Сейчас для признания электроники отечественной (произведенной на территории России) оценивается доля использованных при производстве иностранных комплектующих в стоимости оборудования, а также устанавливалось, какие операции по производству обязательно должны осуществляться в России. Такой механизм уже не соответствует потребностям разработчиков и производителей, считает гендиректор консорциума "Вычислительная техника" Светлана Легостаева.

Консорциум предлагает процесс создания вычислительной техники на технологические операции, каждой̆ из которых присвоен определенный балл в зависимости от значимости и сложности. Перечни технологических операций и баллы устанавливаются для каждого конкретного вида вычислительной техники.

Также консорциум предлагает установить ежегодное увеличение "проходного балла", который будет обеспечивать включение в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Все это вкупе позволит стимулировать отечественные предприятия осваивать новые технологии и активнее применять отечественные компоненты, полагает Легостаева.

В Минпроме предложение консорциума оценили положительно. "Разделение производственных процессов на этапы с оценкой вклада отечественных производителей рассматривается нами положительно, это даст больше возможностей для выбора направления инвестиции производителю", - ответили "РГ" в пресс-службе министерства. Ведомство прорабатывает возможную реализацию вместе с консорциумом.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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В ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) рассматривают предложение коллег, рассказал Иван Покровский, исполнительный директор АРПЭ. "При переходе на другую систему важно, чтобы обязательными были требования о проектировании системных плат на территории России и их производстве, включая монтаж компонентов. Это важно не только по экономическим соображениям, более важно, что при этом закладываются предпосылки для перехода на использование российских процессоров и программно-аппаратных платформ, а это необходимое условие снижения уровня технологической зависимости", - сказал он.

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