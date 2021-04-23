Психолог пояснила, к чему может привести финансовое поощрение детей

Какие последствия может иметь денежная похвала родителями ребенка за хорошую учебу, рассказала психолог, руководитель психологического центра по работе со школами Карина Чижова.

"Поддерживать ребенка всегда хорошо, но если мы говорим о материальной поддержке, особенно о денежном вознаграждении, то это не совсем хорошая история, потому что ребенок начинает к этому привыкать", - заявила в эфире радио "Комсомольская правда" Карина Чижова.

Они признала, что денежный эквивалент поощрения у детей вызывает привыкание, что провоцирует увеличение размера таких поощрений.

"Это считается таким внешним мотивом, - сказала она, - стимуляцией того, что ребенок за то, что ему что-то купят или подарят деньги, пытается идти к каким-то достижениям. Единственная опасность заключается в том, что ребенок со временем начинает привыкать. Потом он ничего не хочет делать, в том числе и для родителей".

Опасность денежного стимулирования состоит в том, что когда дети подрастают, и уже родители обращаются к ним за помощью, дети начинают говорить, что им за это нужно какое-то вознаграждение. Поэтому, по мнению Чижовой, разумнее и желательнее, чтобы вознаграждения были направлены на какую-то внутреннюю мотивацию - совместный досуг, покупку книги или фильма, путешествие, поход в музей, фитнес-центр и т.д.