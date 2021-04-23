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23.04.2021 11:41
Рубрика: Общество

Психолог пояснила, к чему может привести финансовое поощрение детей

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Какие последствия может иметь денежная похвала родителями ребенка за хорошую учебу, рассказала психолог, руководитель психологического центра по работе со школами Карина Чижова.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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"Поддерживать ребенка всегда хорошо, но если мы говорим о материальной поддержке, особенно о денежном вознаграждении, то это не совсем хорошая история, потому что ребенок начинает к этому привыкать", - заявила в эфире радио "Комсомольская правда" Карина Чижова.

Они признала, что денежный эквивалент поощрения у детей вызывает привыкание, что провоцирует увеличение размера таких поощрений.

"Это считается таким внешним мотивом, - сказала она, - стимуляцией того, что ребенок за то, что ему что-то купят или подарят деньги, пытается идти к каким-то достижениям. Единственная опасность заключается в том, что ребенок со временем начинает привыкать. Потом он ничего не хочет делать, в том числе и для родителей".

Опасность денежного стимулирования состоит в том, что когда дети подрастают, и уже родители обращаются к ним за помощью, дети начинают говорить, что им за это нужно какое-то вознаграждение. Поэтому, по мнению Чижовой, разумнее и желательнее, чтобы вознаграждения были направлены на какую-то внутреннюю мотивацию - совместный досуг, покупку книги или фильма, путешествие, поход в музей, фитнес-центр и т.д.

Общество Образование Общество Семья и дети

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