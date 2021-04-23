Путин объявил о выходных днях между майскими праздниками

В России в этом году майские праздники будут долгими. Президент согласился объединить их и сделать эти дни нерабочими. Указ будет подписан позднее в пятницу.

Такое заявление Владимир Путин сделал на совещании по борьбе с коронавирусом после соответствующей просьбы главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Зная наш уклад, нашу традицию празднования майских праздников, когда люди едут на дачу, за город, на свежий воздух, миграционные потоки внутри страны становятся более интенсивными", - сказала Попова. Причем едут в основном в общественном транспорте. "Это хорошо, что это свежий воздух, что это за город. Это в самом деле очень полезно для прерывания эпидпроцесса", - заметила глава Роспотребнадзора.

"Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам", - пояснила риски Попова. - Приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей".

Попова попросила сделать эти дни нерабочими. "Все об этом отдыхе мечтают, и я думаю, что все такого отдыха бы ждали. Это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен", - аргументировала глава Роспотребнадзора.

Путин ответил, что сам "неоднократно говорил о том, что и на федеральном уровне, и на региональном" будет "призывать всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а к тем, кто борется с инфекцией". "Если вы считаете, что это необходимо, - хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу", - пообещал он.