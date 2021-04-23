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Рубрика: Власть

Путин объявил о выходных днях между майскими праздниками

Текст: Кира Латухина
В России в этом году майские праздники будут долгими. Президент согласился объединить их и сделать эти дни нерабочими. Указ будет подписан позднее в пятницу.

Такое заявление Владимир Путин сделал на совещании по борьбе с коронавирусом после соответствующей просьбы главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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"Зная наш уклад, нашу традицию празднования майских праздников, когда люди едут на дачу, за город, на свежий воздух, миграционные потоки внутри страны становятся более интенсивными", - сказала Попова. Причем едут в основном в общественном транспорте. "Это хорошо, что это свежий воздух, что это за город. Это в самом деле очень полезно для прерывания эпидпроцесса", - заметила глава Роспотребнадзора.

"Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам", - пояснила риски Попова. - Приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей".

Попова попросила сделать эти дни нерабочими. "Все об этом отдыхе мечтают, и я думаю, что все такого отдыха бы ждали. Это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен", - аргументировала глава Роспотребнадзора.

Путин ответил, что сам "неоднократно говорил о том, что и на федеральном уровне, и на региональном" будет "призывать всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а к тем, кто борется с инфекцией". "Если вы считаете, что это необходимо, - хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу", - пообещал он.

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