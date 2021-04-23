Путин обсудил с Рахмоном евразийскую интеграцию и Афганистан

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Президенты России и Таджикистана провели телефонный разговор. Лидеры обсудили вопросы усиления координации в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
В этом году Таджикистан председательствует в ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.
Также Владимир Путин и Эмомали Рахмон обменялись мнениями по ситуации в Центрально-Азиатском регионе - в контексте развития обстановки в Афганистане, сообщили в пресс-службе Кремля.
Президенты подтвердили настрой на укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества и условились о межведомственной проработке некоторых аспектов взаимодействия.