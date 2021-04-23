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Рубрика: Власть

Путин утвердил меры воздействия на недружественные государства

Текст: Кира Латухина
Посольства и консульства, а также госучреждения недружественных зарубежных стран смогут принимать на работу проживающих в России по строгой квоте. А некоторые - и вовсе должны будут ограничиться сотрудниками из своей страны. Президент Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Документ опубликован на сайте Кремля.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Владимир Путин постановил ограничить (а при необходимости - полностью запретить) заключение диппредставительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений недружественных иностранных государств трудовых договоров с гражданами, находящимися на территории России.

Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости
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Речь идет о странах, которые совершают недружественные действия в отношении России, ее граждан или организаций. Их перечень определит правительство, как и количество людей, находящихся в нашей стране, с которыми можно будет заключать договоры на работу. Причем ранее заключенные трудовые соглашения, не соответствующие лимиту, будут расторгнуты.

Кабмин также сможет вносить предложения об изменении мер и срока их действия.

Меры не относятся к гражданам недружественных государств, прибывающих в Россию в качестве сотрудников диппредставительств и консульских учреждений, представительств госорганов и госучреждений этих государств.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования и действует до отмены установленных им мер.

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