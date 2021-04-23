Путин утвердил меры воздействия на недружественные государства

Владимир Путин постановил ограничить (а при необходимости - полностью запретить) заключение диппредставительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений недружественных иностранных государств трудовых договоров с гражданами, находящимися на территории России.

Речь идет о странах, которые совершают недружественные действия в отношении России, ее граждан или организаций. Их перечень определит правительство, как и количество людей, находящихся в нашей стране, с которыми можно будет заключать договоры на работу. Причем ранее заключенные трудовые соглашения, не соответствующие лимиту, будут расторгнуты.

Кабмин также сможет вносить предложения об изменении мер и срока их действия.

Меры не относятся к гражданам недружественных государств, прибывающих в Россию в качестве сотрудников диппредставительств и консульских учреждений, представительств госорганов и госучреждений этих государств.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования и действует до отмены установленных им мер.