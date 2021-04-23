Рассел Кроу сыграет Зевса

Раскрыта роль Рассела Кроу в четвертом "Торе". Как передает Collider, в ленте Тайки Вайтити с подзаголовком "Любовь и гром" Кроу воплотит образ Зевса.

Отмечено, что о роли своей Рассел "небрежно" проговорился во время телефонного интервью австралийскому радиошоу JOY Breakfast with The Murphys.

Буквально сказав: "Сейчас я сяду на велосипед, поеду на студию Disney-Fox, достану плойку и примерно в 9.15 стану Зевсом в "Торе 4". Это мой последний съемочный день и я намерен оттянуться по полной".

Пояснение: Кроу имеет ввиду плойку для волос, которая изготовит ему величественные кудри на голове.

Ранее стало известно, что в четвертом "Торе", помимо Криса Хемсворта, сыграют Натали Портман, Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон и еще прорва видных граждан.

В российский прокат потенциальный блокбастер выйдет 5 мая 2022 года.